Okullarda kullanılmayan kara tahtalar sokak hayvanlarına mama standı oldu - Son Dakika

Samsun'un Yakakent ilçesindeki okullarda akıllı tahtaya geçilmesinin ardından atıl kalan kara tahtalar, kedi ve köpekler için mama standına dönüştü.

Yakakent Kaymakamlığı, okullarda akıllı tahta sistemine geçilmesinin ardından atıl kalan ve depolara kaldırılan kara tahtaların değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Yıllardır depolarda duran yazı tahtalarının sokak hayvanları için mama ve su verilmesi için kullanılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında ilk etapta hazırlanan 15 mama standı, kentin çeşitli bölgelerine konuldu.

Mama stantları, üzerlerine Yunus Emre'nin, "Yaradılanı sev, Yaradan'dan ötürü" sözü yazılarak çeşitli desenlerle süslendi.

Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, AA muhabirine, sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Ellerindeki bütün eski yazı tahtalarının kullanılacağını belirten Eroğlu, "Bütün mama stantları, okullarımızda kullanılmayan ahşaplardan, geri dönüşümden faydalanılarak yapıldı. Sokağa koyacağımız için boyadık ve belli desenler uygulandı. Çiçek, kedi ve köpek desenleri koyduk. " dedi.

Mama stantlarının kamu kurumları, cami bahçeleri ve okul önlerine konulacağını dile getiren Eroğlu, buradaki görevlilerin yiyecek, suyu kontrol edeceklerini anlattı.

Proje ile sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Toplumla sokak hayvanlarının iletişiminin kuvvetli olmasını istiyoruz. Onları bulunduğumuz ortamdan atmak yerine besleyerek hayata katmak istiyoruz. Yegane amacımız budur. Bu senenin de Yunus Emre Yılı olması hasebiyle mama stantlarımızın üstüne Yunus Emre'nin sokak hayvanlarını ve diğer hayvanları kapsayacak sözünden bahsettik. Yeni çıkan kanunumuzda zaten sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik kamuya belli görevler var. Biz de bu projemizle bu görevimizi yerine getireceğiz."

Eroğlu, stantların yapımında kamu personelinin görev aldığını, yiyecek ve kapların ise hayırseverler tarafından karşılandığını kaydetti.

İlçe sakinlerden Özlem Köker, çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek "Biz de hayvanları beslemek için çalışmalar yaptık. Benim için çok kıymetli. Düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar bu dünyaya ait, gökten düşmediler. İnsanlar sahip çıkmalı." ifadesini kullandı.