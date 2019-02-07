Son Dakika Haberleri: Okullarda Kültürel Tanıtım Yapılacak

Okullarda Kültürel Tanıtım Yapılacak

1 saat önce

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 2019 yılı kültürel etkinlikler kapsamında Erzurum tarihine mal olmuş şahsiyetleri, tarihi mekanları ve tarihi eserler ve doğal güzellikler öğrencilere tanıtılacak.

Okullarda Kültürel Tanıtım Yapılacak, System.String[]
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 2019 yılı kültürel etkinlikler kapsamında Erzurum tarihine mal olmuş şahsiyetleri, tarihi mekanları ve tarihi eserler ve doğal güzellikler öğrencilere tanıtılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile ilk olarak Erzurum'un merkez ilçelerinde bulunan okullarda başlatılacak olan kültürel etkinlikler daha sonra Erzurum'un diğer ilçelerinde devam edecek.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince yapılacak olan kültürel etkinlikler Eğitim Öğrenim döneminin 2. Yarı yıl döneminde başlatıldı.11.02. 2019 tarihinde başlayıp yaklaşık 2 ay sürecek.2019 yılı kültürel etkinlikler projesi kapsamında Yakutiye, Palandöken ve Aziziye İlçelerinde bulunan ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere profesyonel rehberler eşliğinde okulların konferans salonlarında sinevizyon ve projeksiyonlar eşliğinde Erzurum'un tanıtımı, tarihi eserleri ve Erzurum tarihine mal olmuş şahsiyetler

başta olmak üzere öğrencilere profesyonel rehberler eşliğinde tanıtılacak. Palandöken, Yakutiye ve Aziziye İlçelerinde bulunan okullarda başlatılacak olan bu etkinlik daha sonra diğer ilçelerde bulunan okullarda devam edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber başlattığımız bu proje 2019 yılının en kapsamlı kültürel projesi olup Merkez ilçelerde bulunan okullardaki öğrencilerimize Erzurum'un tanıtımı yapıldıktan sonra diğer ilçelerimizde bulunan okullarımızda devam edecektir" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:30 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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