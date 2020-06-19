Okullarda LGS hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Okullarda LGS hazırlıkları tamamlandı
Liselere Giriş Sınavı için okullarda hazırlıklar tamamlandı.
Liselere Giriş Sınavı için okullarda hazırlıklar tamamlandı.
20 Haziran 2020 Cumartesi günü bütün sınav merkezlerinde imtihanlar Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl ki sınav için önemli tedbirler alındı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusu ön planda tutuluyor. İmtihana girecek öğrenciler 09: 00 itibariyle içeriye alınacak. Öğrenciler okullara maske ile gelecek. Okula girişle birlikte önce geldikleri maskeler alınacak yerine yenisi verilecek ardından girişte bulunan dezenfektan ile ellerini yerde bulunan halıda ise ayaklarını dezenfekte edip öyle içeriye alınacak. Öğrenciler e-okul sistemi üzerinde girecekleri sınav salonunu öğrenebilecek, ayrıca okullun giriş kapılarına listeler asıldı. Sosyal mesafenin korunması için tek kişilik sıralarda sınava girecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 07:17 Kaynak: İHA
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