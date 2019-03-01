Son Dakika Haberleri: Okullarda Meydana Gelen Olay Sayılarının Azaltılması İçin Toplanıldı

Okullarda Meydana Gelen Olay Sayılarının Azaltılması İçin Toplanıldı

29 dakika önce

Kayseri'de okul idarecilerinin katılı ile okullarda meydana gelen olayların azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla 2. Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Okullarda Meydana Gelen Olay Sayılarının Azaltılması İçin Toplanıldı, System.String[]
Kayseri'de okul idarecilerinin katılı ile okullarda meydana gelen olayların azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla 2. Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kayseri Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı hakkında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Geleceğimizin teminatı olan eğitim çağındaki çocuk ve gençlerimizin güvenli, huzurlu bir ortamda yetiştirilmeleri, muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanarak ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında alınan tedbirler ile ilgili olarak; proje kapsamında alınan tedbirler ile ilgili okullarda meydana gelen olayların değerlendirilmesi, olay sayılarının azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Çocuk Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Özcan Erdoğdu başkanlığında il merkezinde görev yapan 22 okul idarecisinin katılımı ile 2. Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır" denildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

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