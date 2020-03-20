Okullarda muz tüketimine üreticilerden tam destek - Son Dakika
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Okullarda muz tüketimine üreticilerden tam destek

6 saat önce

Okullarda muz tüketimine üreticilerden tam destek Bakan okulların açıldığı ilk günü teneffüsünü 40 dakika yaptı, Türkiye'den öğrencilere ikram sözü yağdı Korona virüs tedbirleri gereği tüm Türkiye'de okulların geçici bir süre tatil olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter...

Okullarda muz tüketimine üreticilerden tam destek

Bakan okulların açıldığı ilk günü teneffüsünü 40 dakika yaptı, Türkiye'den öğrencilere ikram sözü yağdı

ANTALYA - Korona virüs tedbirleri gereği tüm Türkiye'de okulların geçici bir süre tatil olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hesabı üzerinden "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" yazmıştı.

Bakan Selçuk'un paylaşımının ardından pek çok işveren ve işletme 40 dakikalık uzun teneffüste çocuklara ikramlarda bulunmak için birbiriyle yarıştı.

Bunlara Antalya Büyükşehir Belediyesi de eklendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, okullara Antalya'dan muz ve portakal gönderileceğini duyurarak "Bu dünyada çocuklarımızdan değerli neyimiz var ki? Uzun teneffüste onlara bol bol C Vitamini lazım. Sayın Bakanım Ziya Selçuk 81 ilde 81 okula portakal ve muzlar Antalya'dan geliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek'in girişimi bölgede muz üretimi yapan üreticileri ve tüccarları sevindirdi. Gazipaşa'da muz üretimi yapan Türksel Çetin, okullarda çocukların muz tüketmesini desteklediklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden Çetin, "Öğrencilerimizin, kardeşlerimizin, bütün Türkiye'de bulunan 81 ile muzun gönderilmesini isteriz. Muzdada, çilekte ve portakalda C vitamini olduğunu biliyoruz. Virüs dolayısıyla vatandaşımız dışarıya çıkmıyor. Çocuklarımızın geleceği için mücadelemizi vermeliyiz. Muz şu anda bahçelerde seralarda onarım durumunda. Önceki tonajımız azalmaya başladı. Artık yeni yeni onarımlar yapılıyor. Yeni muzlar seralarda gelişmeye başladı. Dışarıda muzumuz kalmadı sayılır. Alanya, Gazipaşa, Anamur, Bozyazı bütün Türkiye'ye muzu yetirdiği gibi dünyaya da yeteriz, yeter ki Çikita'yı getirmesinler. Şu anda normalde muzun fiyatı 4-5 lira girdilerimiz pahalı ama yine de ufak tefek para kazanılıyor" dedi.

Muz sarartma deposu bulunan Erol Özdemir de uygulamayı desteklediğini belirterek, "Muz 81 ile yeter oranda var. Üretim çok, tüketimin arttırılmasını için yapılan teklifi doğru buluyorum. Tüketim çoğalırsa muzun fiyatını da etkiler. Şu an fiyatı 5 TL civarında" diye konuştu.

Okullarda muz tüketimine üreticilerden tam destek

Ziya Selçuk, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:18 Kaynak: İHA

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