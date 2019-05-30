Son Dakika Haberleri: Okullarda ormanın önemi anlatılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Okullarda ormanın önemi anlatılıyor

48 dakika önce

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü okullarda öğrencilere yönelik Ormanın önemi, faydaları ve korunması konulu seminer verdi.

Okullarda ormanın önemi anlatılıyor, System.String[]
Akseki Orman İşletme Müdürlüğü okullarda öğrencilere yönelik Ormanın önemi, faydaları ve korunması konulu seminer verdi.

Akseki İşletme Müdürlüğü tarafından Akseki Ali- Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu ve Emine-Ahmet Büküşoğlu ortaokulu öğrencilerine orman yangınları konusunda farkındalık oluşturma adına 'Orman'ın önem ve değeri' konulu seminer verdi. Akseki Orman İşletme Müdürü Özgür Gümüş, seminerde yaptığı konuşmada, ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklarda, orman sevgisi, ormanların önemi, faydaları ve korunması konularında bilinç oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Ormanların en önemli faydalarından birinin oksijen üretmesi olduğunu anımsatan Bozgan şöyle konuştu: "Ormanlar, dünyanın akciğerleridir. Ormanlardan kesilen her dal, bir o kadar oksijenin yok olması demektir. Bunun için ormanlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Bizlerde bu konuda duyarlılık oluşması adına okullarda seminerler veriyoruz."

Akseki Orman İşletme Müdürü Özgür Gümüş tarafından verilen seminerde, öğrencilere ormanın önemi, faydaları, erozyonun oluşum sebepleri, önleme yöntemleri, orman yangınları ve müdahale yöntemlerini anlattı. Ormana verilmesi gereken değer, ormanın insan hayatındaki önemi anlatıldı. Ormanın insan hayatının tamamında bulunduğuna dikkat çeken Gümüş, orman yangınlarında da yanan sadece orman değil, birçok canlının da zarar gördüğüne işaret etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
Orman İşletme Müdürlüğü, Gümüş, Akseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı Merkez Bankası rezervleri 93,5 milyar dolara yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 16:14:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullarda ormanın önemi anlatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]