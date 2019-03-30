Son Dakika Haberleri: Okullarda Seçim Hazırlıkları Başladı

Okullarda Seçim Hazırlıkları Başladı

39 dakika önce

Okullarda seçim hazırlıkları başladıİSTANBUL - Yarın gerçekleşecek olan yerel seçimler için okullarda seçim hazırlıkları başladı.

Okullarda seçim hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Yarın gerçekleşecek olan yerel seçimler için okullarda seçim hazırlıkları başladı. Oy kabinleri ve sandıklar, sınıflarda kurularak seçim sabahına hazır hale getiriliyor.
Türkiye, yarın yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim hazırlıkları ise bu sabah itibariyle okullarda başladı. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu. Sınıflara sandık numaralarının yazdığı kağıtlar yapıştırılmaya başlanırken, seçim sandıkları da tek tek kurulmaya başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

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