Okullarda seçmeli ders olan golfe talep arttı

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, golfün 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul sporlarında seçmeli dersler arasına girdiğini, bu gelişme üzerine okullardan talep patlaması yaşandığını bildirdi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Türkiye Golf Federasyonu, iş birliğiyle golfü tabana yayıp, bu spor dalında rol model olacak, dünya markası bir sporcunun yetiştirilmesi için harekete geçti. Birçok okuldaki beden eğitimi öğretmenleri, golf antrenörü ve hakemi olabilmek için federasyona başvurdu.

Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya, AA muhabirine, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul sporlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne müracaatları üzerine bu sene golfün de eklendiğini söyledi.

Bunu golfün okullarda yaygınlaşması ve sporcu havuzunun genişlemesi açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Akkaya, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin golf sporunda Türkiye ve uluslararası şampiyonalara katılabilme şansını yakalayacağını dile getirdi.

Bu önemli gelişmenin meyvesinin 4-5 yıl içerisinde alınacağını ve lisanslı sporcu sayısının da ciddi anlamda artacağını ifade eden Akkaya, şöyle konuştu:

"Bu sporcularımızın uluslararası başarılarla Türk golfüne ciddi katkı sağlayacağını gözlemleyeceğiz. Okul sporları faaliyetleri tüm okullarda beden eğitimi öğretmenleri tarafından takip edilen bir alan. Golfün okullarda çok sesi duyulmamıştı. Onunla birlikte ciddi manada bir talebin olacağını biliyoruz. Zaten şu anda başladı. Okullardan federasyonumuza antrenörlük, hakemlik adına müracaat eden onlarca beden eğitimi öğretmeni var. Bu yüzlere, binlere çıkacak. Bu öğrencilere de yansıyacak. 4-5 yıl içerisinde ciddi bir yol alacağımızı biliyoruz. Golfe başlayacak çocukların içerisinden dünyada ses getirenlerin çıkacağını ümit ediyoruz."

"Golf pahalı spor" algısı yanlış

Akkaya, ilk etapta gelecek yıl Türkiye şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Türkiye şampiyonasına mevcut sporcular ile bunlara ilave olarak okullardan belirlenecek öğrencilerin de katılacağını anlatan Akkaya, "Antrenörlerimize tarama da yaptıracağız. Bu arada talep gelen okullara malzeme ve antrenör desteği sağlayacağız. Pilot iller belirleyeceğiz. Golfe ilgisi ve yeteneği olan çocukları keşfedeceğiz." dedi.

Golfü tabana yaymanın ciddi zorlukları olduğuna değinen Akkaya, kendilerine ait golf sahalarında çocuklara ücretsiz ders imkanı verdiklerini bildirdi.

Sportif başarı için çoktan seçmenin esas olduğunu belirten Akkaya, sporcu havuzunda ne kadar alternatif varsa başarı oranının da bu doğrultuda artacağına işaret etti.

Akkaya, "golf çok pahalı spor" anlayışının doğru olmadığına dikkati çekti. Federasyon olarak golfe başlayan çocuklara her türlü desteği sağladıklarını, ekipman verip ücret de almadıklarını aktaran Akkaya, Silivri ve Samsun'da kendilerine ait golf sahalarında çocuklara ücretsiz ders imkanı da sunduklarını söyledi.