Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince okullarda siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme semineri verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli eğitici personeller tarafından 4 okulda toplam 874 öğrenci, öğretmen ve veliye seminer verildi. "Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu seminerlerin devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR