Üye Girişi
Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi - Son Dakika

Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

22.02.2022 12:42
Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

Eskişehir'de polis ekiplerince okullarda siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme semineri verildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince okullarda siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme semineri verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli eğitici personeller tarafından 4 okulda toplam 874 öğrenci, öğretmen ve veliye seminer verildi. "Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu seminerlerin devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi
Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi
Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi
Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

YORUMLAR
500
Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı Son dakika: Eskişehir'de motosikletli polis timleri kent merkezinde denetim yaptı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı Gülşen'e ait
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement