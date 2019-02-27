Son Dakika Haberleri: Okullarda 'Sıfır Atık' Eğitimi

Okullarda 'Sıfır Atık' Eğitimi

33 dakika önce

Atık toplama ve ayrıştırma alanında hizmet veren Çukurova Atık Geri Kazanım A.Ş., ÇEVKO İşbirliğinde Osmaniye'deki okullarda öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi verdi.

Okullarda 'Sıfır Atık' Eğitimi, System.String[]
Atık toplama ve ayrıştırma alanında hizmet veren Çukurova Atık Geri Kazanım A.Ş., ÇEVKO İşbirliğinde Osmaniye'deki okullarda öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'sıfır atık' projesini desteklemek amacıyla Çukurova Atık Geri Kazanım A.Ş. ve ÇEVKO işbirliğinde kampanya başlatıldı. Şirket yetkilileri tarafından Osmaniye Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Osmaniye Görsel Sanatlar Lisesi, Osmaniye Sosyal Bilimler Lisesi ve Osmaniye Hasan Aybaba Lisesi'nde öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi verildi.

Çukurova A.Ş. yetkilisi Merve Bircan, projenin gerekliliklerini lise çağındaki gençlere anlatılarak alışkanlık kazandırılması gerektiğini söyledi. Bircan, "Sıfır atık projesi kısa sürede Türkiye'de geniş kitlelere ulaşarak zararlı atık kullanımını düzenleyen ve en aza indiren bir sistem haline gelmiştir. Bizler de yaptığımız eğitimlerle 7'den 70'e her kesime ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:04 Kaynak: İHA

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