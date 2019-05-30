Okullarda tarih turu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'yaşayan geçmişi ile Bursa okulunuzda' projesi İnegöllü öğrencilerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'yaşayan geçmişi ile Bursa okulunuzda' projesi İnegöllü öğrencilerle buluştu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üç yıl önce başlatılan ve bugüne kadar Keles, Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli, Yenişehir, Mudanya, Karacabey, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaklaşık 8 bin öğrenciyle buluşan proje, son olarak İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nde hayata geçirildi. Etkinliğe katılan 220 öğrenciye Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, UNESCO Dünya Mirası alanları ve Bursa Müzeleri görsel sunumla öğrencilere tanıtıldı.



Sunum sonrasında öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan klasör, kalem, çanta gibi hediyeler verildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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