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Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı - Son Dakika

Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı

21.06.2021 14:31

Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı İlk ve ortaokullarda uygulanan ve çeşitli aktiviteler içeren telafi etkinliklerini yerinde inceleyen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Bu etkinliklerle çocuklarımız, sosyalleşmeyi daha da arttırıp iyi bir noktaya getirecekler" dedi.

Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı

ESKİŞEHİR - İlk ve ortaokullarda uygulanan ve çeşitli aktiviteler içeren telafi etkinliklerini yerinde inceleyen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Bu etkinliklerle çocuklarımız, sosyalleşmeyi daha da arttırıp iyi bir noktaya getirecekler" dedi.

Pandemiden dolayı 1,5 yıldır çevrimiçi eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinin bu süreçte yeterince dahil olamadığı sosyal etkinlikleri telafi etmek amacıyla 21 Haziran - 2 Temmuz arasında sürecek olan gönüllü telafi etkinlikleri başladı. Öğrenciler, isteğe bağlı olarak okullarında gerçekleştirilen bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklere katılabilecek. Eskişehir 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Telafi etkinlikleri ile birlikte çocuklarımız sosyal anlamda kendilerini yetiştirmiş olacaklar" dedi.

Cırıt, öğrencilerle birlikte resim yaptı

Resim yapma, kitap okuma, oryantiring, botanik etkinlikleri, laboratuvar etkinlikleri, drama sınıfları ve bunların yanı sıra çeşitli açık hava etkinlikleri gerçekleştirilen Eskişehir 1.Hava İkmal Bakım Merkezi İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, faaliyetleri inceledi. Öğrencilerle birlikte resim yapan ve onlarla sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü, telafi eğitimlerinin çocukların bireysel olarak geçirdiği 1.5 yıllık eğitim - öğretimin ardından sosyal becerilerinin gelişmesi için yararlı olduğunu aktarırken, "Çocuklarımız rahat bir şekilde adaptasyon sağlayabiliyorlar. Bu adaptasyonu daha ileri götürmek amacıyla telafi etkinlikleri yapılıyor. Eylül ayında inşallah bu hastalıktan kurtulmuş olursak okullarımız tam zamanlı olarak açılmış olacak. Burada birçok öğrencimiz var, onlarla birlikte resim yapıyoruz. İnşallah bu işi başaracağız. Böylelikle çocuklarımız sosyal anlamda kendilerini yetiştirmiş olacaklar" diye konuştu.

"Yaklaşık 30 okulumuzda botanik bahçe dediğimiz sera çalışmaları devam ediyor"

Botanik bahçesinde etkinlik yapan ilkokul öğrencileriyle sohbet eden Cırıt, çocukların yetiştirdiği bitkileri inceledi. İlkokul öğrencileriyle burada da sohbet eden Cırıt sonrasında yaptığı açıklamada, "Botanik bahçeleri aslında bizim tasarım atölyeleri dediğimiz atölyelerden oluşuyor. Kimisi burada tohum bankasında yerli tohumlarla üretim yapıyor, kimisi domates, biber, salatalık veyahut farklı çiçekler ekiyor. Ailelerine dağıtabiliyorlar. Ektikleri ürünlerin bakımını yapabiliyorlar. Yaklaşık 30 okulumuzda botanik bahçe dediğimiz sera çalışmaları devam ediyor. Çocuklarımızın tabiat ile iç içe olması fen bilgisi dersinde görmüş olduğu, doğada görmüş olduğu olayları kendisi yaşayarak öğrenmesini sağlıyor bu uygulamalar. Çocuklarımız yaklaşık 14 aydır camdan cama, bilgisayar başında ders yapmakta. EBA'yı televizyondan izlemekte, Zoom bağlantısı üzerinden çalışmalarını öğretmenleriyle paylaşmakta. Ama bu etkinliklerle çocuklarımız bu sosyalleşmeyi daha da arttırıp daha da iyi bir noktaya getirecekler. Biz buna inanıyoruz. Çocuklarımıza çok güveniyoruz. Her şey onlar için" dedi.

"Telafi eğitimi bence çok güzel bir şey"

Botanik bahçesinde görev alan öğrenci Fatih Han Özdemir ise "Telafi eğitimi bence çok güzel bir şey. Çünkü canlı derslerde anlayamadıklarımız şeyleri tekrar öğretmenlerimiz bize burada anlatabiliyor. Botanik bahçemizde tohum bankamızdan aldığımız tohumları dikiyoruz. Sonrasında buraya koyduğumuzda bakımlarını yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı
Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı
Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı
Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı

milli eğitim bakanlığı, Eskişehir, Haziran, Tohum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okullarda telafi 'etkinlikleri' başladı - Son Dakika


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