Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
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Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

05.09.2022 20:00
Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Okullarda uyum programının uygulanmaya başlandığı mesai gününün ilk akşamında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Okullarda uyum programının uygulanmaya başlandığı mesai gününün ilk akşamında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum eğitimi programı kapsamında anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin eğitime başlamasıyla özel araçların yanı sıra servisler de trafiğe katılırken kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ile Uzunçayır-Bostancı mevkileri arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ataşehir mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametlerinde yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk dikkati çekiyor.

Aynı zamanda Beşiktaş'tan Karaköy'e gidişte araç yoğunluğu görülüyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 19.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
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