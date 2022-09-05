Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum eğitimi programı kapsamında anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin eğitime başlamasıyla özel araçların yanı sıra servisler de trafiğe katılırken kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

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