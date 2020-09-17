Okullarda virüslere karşı nano gümüş iyonlu kalkan - Son Dakika

Okullarda virüslere karşı nano gümüş iyonlu kalkan

İSTANBUL - Ümraniye'de okullar virüsü karşı nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte ediliyor.

21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasına kısa süre kala okullarda dezenfekte çalışmaları hız kazandı. Korona virüsüne karşı önem alan okullarda hummalı çalışma yapılıyor. Ümraniye'de bulunan bir özel okul, öğrencilerin ders başı yapacağı pazartesi günü için hazırlıklarına başladı. Yönetim okulun tamamını nano gümüş iyon teknoloji ile temizlettiriyor.

Isıya duyarlı sensörlerle öğrencilerin ateşleri ölçülecek

Okul Müdürü Turhan Şen ise, "Periyodik olarak okulların dezenfeksiyonu sirkeli olarak yapılıyor. Ayrıca okulda bütün sınıflarda dezenfekte araçları, maske ve diğer ekipmanların tamamı mevcut. Hemşiremiz gün içerisinde sürekli ateş ölçümü yapıyor. Şunu söylemek gerekir. Okullar her zaman için sokaktan daha güvenli bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün velilerimiz içleri rahat bir şekilde çocuklarını okula gönderebilirler. Çünkü bizler kendi öğrencilerimizin sağlığını ön planda tutan ve bu yolda ciddi anlamda yatırım ve mücadele eden bir kurumuz. Bütün okullarda da bunlar mevcuttur. Ayrıca dijital veya ısıya duyarlı sensörlerle öğrencilerin ateşleri ölçülmektedir. Bu konuda velilerimizin içlerinin rahat olmasını isteriz. Bizler okuldayız. Çocuklarımızı özledik. Onların eğitim öğretimi için her türlü sağlık tedbirlerini almış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı en güvenli şekilde, en hijyenik ortamlarda sınıflarına bekliyoruz"

Konuyla ilgili bilgi veren İşletme Müdürü Sevilay Günlüler, "Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık başlatan okullarımızda Nano Gümüş İyon teknolojisi uygulamamızı hayata geçirmeye başladık. Hazırlıklı bir şekilde okullarımızı dezenfekte edip, çocuklarımızı en güvenli şekilde, en hijyenik ortamlarda sınıflarına bekliyoruz. Uygulamamızın ismi Nano Gümüş İyon uygulamasıdır. Özel içeriği sayesinde hem antiviral hem de antibakteriyel özellik göstererek ortam dezenfeksiyonu sağlamaktadır. İçeriğindeki gümüş iyonları sayesinde uygulama yapılan ortamda homojenize bir yayılım göstererek bir bariyer görevi görür. Bu sayede de 3 ile 6 ay arasında etkili koruma sağlar. Diğer uygulamalarda daha yüzeysel bir dezenfeksiyon söz konusu. Bizim uyguladığımız Nano Gümüş İyon'da yüzde yüze varan antivirüs özelliği mevcuttur. En büyük özelliği de 6 aya kadar uzun soluklu bir koruma sağlıyor olmasıdır. Yapmış olduğumuz uygulamalar için özel bir ölçüm cihazı var. Bir hijyen monitörü kullanıyoruz. Öncesi sonrası ölçümlerini alıyoruz. Bu sayede 1 mm karedeki mikroorganizmaları ölçümlüyoruz. Uygulama öncesi uygulama yaptıktan sonra da çıkan değerleri, uygulama yaptığımız kurum ve kuruluşlara raporluyoruz" dedi.