Okullarda yarıyıl tatili başladı - Son Dakika
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Okullarda yarıyıl tatili başladı

6 saat önce

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı.

Okullarda yarıyıl tatili başladı, System.String[]

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Bilecik'te de karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrenciler karnelerini öğretmenlerinden aldı.

Karnelerini dikkatle inceleyen öğrenciler, sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk de, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Şentürk, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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