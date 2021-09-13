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Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları - Son Dakika

Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları

13.09.2021 09:37

Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte okullarda PCR testi taraması yapılacağını açıklamıştı. Ailelerin tepkisi sonrasında Koca, PCR test taraması için velilerden izin alınacağını duyurmuştu. İşte bugün başlayacak uygulamanın önemi ve ayrıntıları.

6 Eylül'de okullarda uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim başladı. Salgının gidişatında dalgalı bir seyir olması endişe yaratırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğrencilere rastgele seçilerek PCR testi taraması yapılacağını duyurdu.

Bu karara bir kesim veli ise tepki gösterdi. Çocuklarına izinleri olmadan herhangi bir test uygulanmasını istemediklerini belirten vatandaşlar, sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişme sonrasında Bakan Koca, PCR test için çocukların ailelerinden izin alınacağını belirtti.

"GİZLİ VAKALARI TESPİT EDEBİLMEK İÇİN ÖNEMLİ"

Salgının yayılımının belirlenmesini amaçlayan bu uygulamanın gerekliliğini CNN Türk yayınına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner değerlendirdi. Velilerden izinsiz öğrencilerden test alınamayacağını söyleyen Çetiner, bu uygulamanın yüz yüze eğitimdeki sürekliliğe olumlu yönde etkileyeceğini vurguluyor. Çetiner'in açıklamaları şöyle: "Çocuklar yetişkinlere göre çok daha fazla oranda bulgusuz seyrediyorlar ve hastalığı yayma riskleri var. Bu anlamda gizli vakaları tespit edebilmek anlamında bu PCR testleri çok önemli. Bir anlamda bunu yapmak gerekiyor eğitimin devamlığını kesintisiz sürebilmesini hedefliyorsak bu tür önlemleri almak zorundayız."

"VİRÜSÜN YAYGINLIĞINI GÖRMEK İÇİN YAPACAĞIZ"

Böylece, bugün itibariyle kentlerdeki bazı okullarda öğrencilere PCR tarama testi yapılacak. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazartesi'den itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı ayrıca öğrencileri taramak istiyoruz. Rastgele taramayı yapıp, bu anlamda belirtisi olmadan, toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız" demişti.

Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları

Yevgeniy Ziniçev, Fahrettin Koca, PCR Testi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okullarda yeni dönem başlıyor! Çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının ayrıntıları - Son Dakika
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