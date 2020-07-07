Okullarda yeni eğitim- öğretim yılı öncesi salgın tedbirli hazırlık - Son Dakika

Okullarda yeni eğitim- öğretim yılı öncesi salgın tedbirli hazırlık

öğretim yılı için hazırlıklara başlandı.

öğretim yılı için hazırlıklara başlandı. Sınıflardaki tekli sıralar, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, aralarında 1'er metre mesafe olacak şekilde, çapraz oturma düzenine göre yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelleyerek, 31 Ağustos'ta açılacak okullarda alınması gereken tedbirleri açıkladı. Buna göre, eğitim faaliyetine başlanmadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Okullarda en az 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeri alınması gereken kişi sayısı, buna göre düzenlenecek. Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak. Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek. Covid-19 bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak.

Son Dakika: Artvin Sahlepçiler köyünde çıkan yangında köy evleri yanıyor
Rus Meclisi'nden TBMM'ye Ayasofya çağrısı: Atatürk'ün kararını gözden geçirmeyin
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
SIRALAR ARASINDA MESAFE 1 METRE

Bakanlığın açıkladığı tedbirler kapsamında, Ankara'daki okullarda 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemi için hazırlıklara başlandı. Çankaya ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi'nde, açıklanan tedbirlere göre hazırlıklar sürdürülüyor. Bu kapsamda, sınıflardaki tekli sıralar, aralarında 1'er metre mesafe olacak şekilde, çapraz oturma düzenine göre yeniden düzenlendi. Ayrıca okul girişine, koridorlara ve sınıflara dezenfektan noktaları yerleştirildi. Yine öğrencilere dağıtılmak üzere maskeler getirildi. Okullarda alınacak önlemlere ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okullarda yeni eğitim- öğretim yılı öncesi salgın tedbirli hazırlık - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:13 Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:43 Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi 23:13 Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu 22:34 Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Son Dakika: Artvin Sahlepçiler köyünde çıkan yangında köy evleri yanıyor
13:00
Rus Meclisi'nden TBMM'ye Ayasofya çağrısı: Atatürk'ün kararını gözden geçirmeyin
12:49
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
12:40
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
12:11
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
12:09
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
11:55
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
11:47
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
11:33
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
10:48
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
10:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 13:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullarda yeni eğitim- öğretim yılı öncesi salgın tedbirli hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]