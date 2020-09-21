Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'ndan görüntüler

Öğrenci velilerinin bina girişinde beklemesi

Öğrencilerin okul binasına girişi AYDIN - Aydın'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugün başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başlatıldı.

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu'nda da öğrenciler; öğretmenlerin gözetiminde maske ve mesafe kurallarına riayet ederek sınıflara alındı.

Öğrenciler bina girişinde dezenfektan kullanılması için uyarıldı. Öğrenci velilerinin de okul binası önünde heyecanlı olduğu görüldü.