Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Siirt'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Siirt

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Mehmetçik İlkokulunda tüm öğrencileri temsilen 1. sınıfta okuyan bir öğrenciye "okula hoş geldiniz" çiçeği verdi.

Tüm okulların günler öncesi eğitime hazır hale getirildiğini ifade eden Edip, şöyle konuştu:

"Uzun bir aradan sonra bugün itibarıyla yüz yüze eğitim başladı. Öğrencilerimiz 6 aydır okullardan uzak kaldı. Bugün itibarıyla ana sınıf ve 1. sınıf öğrencilerini kabul ettik. Çocuklar bir gün gelecek. Önümüzdeki hafta ise 2'şer gün okullara alacağız. Maskelerini de biz okullarda veriyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer öğrencilerimizi de okullarımıza kabul edeceğiz."

Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu da okulda tüm tedbirlerin alındığını, sınıfların dezenfekte edildiğini, lavabo ve koridorların da her gün görevliler tarafından temizlenerek yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Olgun, okulu ve arkadaşlarıyla buluştuğu için heyecanlı olduğunu belirterek okulda ilk gününün mutlu geçtiğini dile getirdi.