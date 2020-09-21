Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak sınıflara alındı.

Antalya'da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı. Okul girişine yerleştirilen ünitede ellerini dezenfekte eden çocuklar, daha sonra sınıflara geçti.

Bazı çocuklar ise ilk derslerini okulun bahçesinde gördü.

Minik öğrencilere ilk teneffüslerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından elma ve muz, Kepez Belediyesince de portakal suyu ile kek dağıtıldı.