Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Okul bahçesinde öğretmen ve öğrenci görüntüleri

Okul bahçesinde oyun oynayan çocuklar ANTALYA - Antalya'da okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Bu kapsamda Antalya'da veliler çocuklarını okullara getirdi. Öğretmenleri tarafından bahçe kapısında karşılanan öğrencilere maske kontrolu ve ateş ölçümü yapıldı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınıflara alındı. Bazı çocuklar da ilk derslerini okulun bahçesinde gördü.

İlk tenefüste Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere elma ve muz, Kepez Belediyesi tarafından ise portakal suyu ve kek dağıtıldı.