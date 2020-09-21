Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Van'da Edremit ilçesine bağlı Bakımlı İlköğretim Okulu'nda, yüz yüze eğitimin başlatılması dolayısıyla program düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in ilk ders zilini çalmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyreltilmiş sınıflarına alındı.

Sınıfları gezen Bilmez, bir süre sohbet ettiği öğrencilere kitap dağıttı, Edremit Belediyesi ekipleri de öğrencilere yöreye özgü "Karadut Şurubu" ikram etti.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da 2020-2021 eğitim, öğretim yılına başladıklarını söyledi.

İl genelinde bugün 20 bin 600 anasınıfı ve 26 bin 700 birinci sınıf öğrencisinin eğitime başladığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bugün 5 ders üzerinden yarım saatlik dersler şeklinde eğitim yapılacak. Bu hafta bir gün, önümüzdeki hafta iki gün eğitim yapılacak. Ondan sonraki duruma bakılarak peyderpey diğer öğrencilerimiz de eğitim öğretime başlayacaklar. 18 bin öğretmenimiz okullarını hazır hale getirdi. Okullarımızın tümünde hem hijyen hem de sosyal mesafe açısında gerekli işaretlemeler yapıldı. Öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Daha önce Edremit Belediyemizin Milli Eğitim Bakanlığımıza verdiği sözün gereği bugün Edremit'teki okullarımızda 'Edremit karadut şurubu' dağıtıldı. Bunun için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum."

Programa, Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.