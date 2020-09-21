Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'taki okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'taki okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Trabzon'da il merkezi ve ilçelerinde anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler, Kovid-19 salgını tedbirlerine uyularak sıralardaki yerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin başlamasıyla herhangi bir aksaklık ve eksikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda gerekli incelemelerin yapıldığına işaret eden Aktaş, "Mevcut durumda haftada bir gün öğrencilerin okula gelecek olmasından dolayı planlamalar da bu yönde yapıldı. Öğrencilerin eğitimlerinin ardından okullarda dezenfekte çalışmaları yapılacak. Yani zamanı ikiye böldüğümüzde, eğitim ve diğer bölümünde temizlik yer alıyor." diye konuştu

Aktaş, tüm okullara ihtiyaç durumuna göre ateş ölçer, dezenfektan, maske ve el antiseptiği verildiğini belirterek, ayrıca uzaktan eğitim platformlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için şehirdeki 12 bin 226 öğretmene de dijital okur yazarlık eğitimi verildiğini kaydetti.

Ordu

Ordu'da da anasınıfı ve ilkokul 1'nci sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitim başladı.

Vali Tuncay Sonel, Altınfındık Okulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı.

Burada öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Sonel, beraberindeki protokol üyeleriyle okul bünyesinde kurulan Şehit Hakim Onur Alan Akıl Oyunları ve Kütüphanesi'nin de açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve diğer ilgililer katıldı.

İl genelinde 6 bin 440 okul öncesi ve 9 bin 274 ilkokul 1'nci sınıf öğrenci ile yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

Giresun

Giresun'da da okullarda yüz yüze eğitime, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlandı.

Vali Enver Ünlü, Yeşilgiresun İlkokulu ve Fındık Yurdu Anaokulu'nu ziyaret etti.

Okulları denetleyen Ünlü, bir araya geldiği öğretmenlerle sohbet etti.

İl genelinde 5 bin 738 okul öncesi ve 4 bin 492 ilkokul birinci sınıf öğrencisi ile yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

Rize

Rize'de de yeni uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı.

Vakıflar İlkokulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış programına katılan Vali Kemal Çeber, okul bahçesi dışındaki velilerle sohbet etti.

Daha sonra sınıfları gezen Çeber, tek tek ilgilendiği öğrencilere başarı diledi.

Vali Çeber, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Kritik bir süreçte önemli bir adım atmış bulunmaktayız. Çocuklarımızın sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri aldık. Burada bizim önlemlerimizin yanı sıra siz velilerimize de büyük sorumluluklar düşüyor. Hep birlikte inşallah bu süreci aşacağız." dedi.

Vali Çeber'e, eşi Neslihan Ayan Çeber ve Milli Eğitim Müdürü Engin Emen de eşlik etti.

Artvin

Artvin'de de seyreltilmiş uygulamalarla haftada bir gün olmak üzere yüz yüze eğitimin başlamasıyla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflara alındı.

Karadeniz Bakır İlkokulu'nda düzenlenen program öncesi Vali Yılmaz Doruk, okul bahçesindeki velilerle bir süre sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okulun toplantı salonundaki programda yaptığı konuşmada, buruk da olsa eğitim camiası olarak okullarda öğrencilerle yüz yüze ders yapmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Seyreltilmiş dersliklerde okulların yüz yüze eğitime açılarak anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin yeniden okullarla buluştuğunu ifade eden Acar, "İnşallah en kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak normal süreçte eğitim-öğretime devam ederiz. İl genelinde 1809 öğrencimizle yüz yüze eğitim ve öğretime başladık." dedi.

Acar, uzaktan eğitim çalışmalarını da sıkı şekilde takip ettiklerini belirterek, kısa süre içinde tablet kampanyası başlatıp kırsal kesimde uzaktan eğitime erişimde sorun yaşayan öğrencilere olanak sunacaklarını kaydetti.

Program sonunda sınıfları gezen Vali Doruk, başarı dilediği öğrencilere maske dağıttı.

Sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Doruk, Kovid-19'la mücadeledeki kurallara uyulmasını istedi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleri altında başladı.

İl genelinde 1952 okul öncesi ile 1546 ilkokul 1. sınıf öğrencisi yüz yüze eğitim görecek.

Bayburt

Bayburt'ta anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitim için pandemi önlemleri altında sınıflara alındı.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, 21 Şubat İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İl genelinde 390 okul öncesi ve 1033 ilkokul birinci sınıf öğrencisiyle 47 okulda yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

Trabzon, Atama, Okul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

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