Okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Amasya'da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Okullara aileleriyle gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından bahçe kapısında karşılandı.

Maske kontrolünün ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler hatırlatılan öğrenciler, sınıflarına alındı.

Mehmet Varinli İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe de Vali Mustafa Masatlı ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Masatlı, güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını dileyerek, "Her eğitim yılı açılışı büyük bir heyecanla yaşanırdı ancak bu heyecanı bu yıl salgın nedeniyle buruk bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

Ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için verilecek seyreltilmiş eğitim nedeniyle il genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Masatlı, "Çocuklarımızın hepimizin ilgisine ihtiyacı var, çocuklarımızı cesaretlendirelim, onların bu heyecanı hissetmelerine vesile olalım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, ilimizin geleceği, ülkemizin geleceği ve ailelerimizin geleceği." ifadelerini kullandı.