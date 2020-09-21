Okullarda yüz yüze eğitim başladı - BOLU/ - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı.

Bolu'daki Sakarya Ortaokulu'nda okul idaresi tarafından sınıflarda sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda çalışmalar yapıldı. Okula gelen personelin okul girişinde ateşi ölçüldü.

Aileleriyle okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyularak içeri alındı.

Okula maskesiz gelen öğrencilere okul personeli tarafından maske verildi.

Öğrenciler sınıflarında belirlenen oturma düzenine göre oturarak ders görmeye başladı.

Aileler ise okulun dışında çocuklarını bekleyişe geçti.

Bartın

Bartın'da, İstiklal İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından sınıflara alındı.

Okul girişinde ateşi ölçülen öğrencilere sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda bilgi verildi.

Heyecanlı olduğu görülen veliler, okul dışında çocuklarını bekledi.

Sakarya

Sakarya Korucuk TOKİ İlkokulu'nda da okul idaresince gerekli tedbirler alındı.

Okul bahçesinin girişine çekilen şeritten içeri alınmayan veliler, çocuklarını burada görevlilere teslim etti.

Görevlilerce okulun girişine getirilen çocuklar, burada elleri dezenfekte yapıldıktan sonra sınıflara alındı.

Gözyaşlarını tutamayan bazı çocuklar, görevliler ve velilerce teselli edildi.

Gerekli tedbirlerin alındığı okulda ilk ders zilinin çalmasının ardından eğitim başladı. Veliler de bahçede çocuklarını bekledi.

İlk teneffüs zilinin çalmasının ardından bahçeye çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde sosyal mesafeye uygun oyunlar oynadı.

Bahçelievler Gazi İlkokulunda da okul girişinde özel kıyafet giydirilen çocuklar arkadaşlarına kolonya ikram etti, Türk Bayrağı verdi.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğretmenleri eşliğinde okula alınan çocuklara girişte balon verildi.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise çocuklarını dışarıda heyecanla bekledi.

Öğrenci velisi Yavuz Berberoğlu, AA muhabirine, çocuğunun bugün okula başladığını, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Berberoğlu, "Okulumuz hijyen konusunda baya dikkat ediyor, fotoğraflardan da gördük. Biz de dikkat ediyoruz, çocuğumuza gerekenleri söyledik. Şu anda korkumuz yok, inşallah hayırlısı olur, hiçkimse hastalık kapmaz." diye konuştu.

Berberoğlu, çocuğunun normalde çok geç kalktığını ama bu sabah heyecandan erkenden uyandığını kaydetti.

Karabük

Karabük'te de öğrenciler okullara aileleri ile birlikte geldi.

Okul bahçelerine veliler alınmazken, öğrencileri okul görevlileri teslim aldı.

Okul girişlerinde oluşturulan alanda öğrenciler, elleri dezenfekte edilerek ve maskeleri kontrol edilerek içeri alındı.

İlk ders zilinin çalmasının ardından okullarda eğitim başladı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, yüz yüze eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte aileleriyle birlikte okula gelen öğrenciler için okul idaresince gerekli tedbirler alındı.

Okul bahçesinin girişine alınmayan veliler, çocuklarını burada görevlilere teslim etti.

Okulun girişine getirilen çocuklar, burada elleri dezenfekte yapıldıktan sonra öğretmenlerince sınıflara alındı.

Gözyaşlarını tutamayan bazı çocuklar, görevliler ve velilerce teselli edildi.

Düzce

Düzce'de Uzunmustafa İlkokulu ve Ana Sınıfına aileleriyle gelen öğrenciler ateşleri ölçülerek okul binalarına alındı. Aileler ise tedbir amacıyla okul bahçesinin dışında bekledi. Öğrenciler maske takarken sınıflara dezenfektan sıkılarak alındı.

Okul idarecileri ise dışarıda bekleyen aileleri uygulamalar hakkında bilgilendirdi. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyularak tek tek sınıflara alındı.