Okullarda yüz yüze eğitim başladı - ÇANAKKALE/ - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Çanakkale'de de öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren velileriyle birlikte okullara gelmeye başladı.

Kent merkezindeki Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'na gelen öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak içeriye alındı.

Bazı öğrenciler okulun ilk gününde ailelerinden ayrılmak istemezken görevli öğretmenler çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Hijyen kuralları gereğince eğitim kurumlarına öğretmenler, okul çalışanları ve öğrenciler hariç kimse alınmadı.

Eskişehir'de okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Mersin'de de öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem aldıkları renkli maskeleriyle okullarına geldi.

Aileleri ile birlikte okullarına gelen öğrencileri, öğrentmenler ve görevliler karşıladı. Dezenfekte edilmiş alanda maskeleri değiştirilen çocuklar sınıflarına alındı.