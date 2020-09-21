Okullarda yüz yüze eğitim başladı - GAZİANTEP/ - Son Dakika

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Adıyaman'da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi heyecanı yaşandı. Kentteki Cumhuriyet İlkokulu'na ailelerinin getirdiği öğrenciler görevlilerce okullara alındı.

Velilerden Elvan Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun ilk günü dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından uzak bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Mirhat Çoban ise okula gitmek için heyecanlı olduğunu söyledi.

Elazığ

Elazığ'da 187 ilkokulda 8 bin 765 birinci sınıf öğrencisi, 85 anaokulunda ise 5 bin anaokulu öğrencisi olmak üzere toplam 13 bin 765 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Temel Eğitim Şube Müdürü Orhan Seven ile Musa Yılmaz ile Şahinkaya ilkokullarını ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Gürtürk, okullarda yapılan hazırlıkları yerinde inceledi, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yüz yüze eğitim verecek olan okullarda öğrencilerin sağlığı için yapılması gereken tüm çalışmaların yerine getirildiğini belirten Gürtürk, hijyen ve temizlik konusunda tüm önlemlerin alındığını aktardı.

Gürtürk, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeni ile çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbir alınmıştır. Hem öğretmenlerimize hem de servis şoförlerine gerekli tüm eğitimler verildi. Bu süreci el birliğiyle hiçbir sıkıntı yaşamadan güven içerisinde geçirebilmemiz için değerli velilerimizden de hassasiyet bekliyoruz." dedi.

"Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerimiz bu haftaki uyum eğitiminden sonra önümüzdeki hafta sadece 2 gün okula gidecek. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerimizin eğitim görecekleri bu süreçte velilerimizin yardım ve katkılarını da bekliyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın sağlığı için hiçbir velimizi okullarımıza almayacağız." ifadelerini kullanan Gürtürk, bu konuda velilerin de desteğini beklediklerini aktardı.