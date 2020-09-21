Okullarda yüz yüze eğitim başladı - SAKARYA/DÜZCE/ - Son Dakika

Okullarda yüz yüze eğitim başladı - SAKARYA/DÜZCE/

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için ders zili çaldı.

Sakarya'daki Korucuk TOKİ İlkokulu'nda okul idaresince koronavirüse yönelik tedbirler alındı.

Okul bahçesinin girişine çekilen şeritten içeri alınmayan veliler, çocuklarını burada görevlilere teslim etti.

Görevlilerce okulun girişine getirilen çocuklar, burada elleri dezenfekte edildikten sonra sınıflara alındı.

Gözyaşlarını tutamayan bazı çocuklar, görevliler ve veliler tarafından teselli edildi.

Okulda ilk ders zilinin çalmasının ardından eğitim başlarken, veliler de bahçede çocuklarını bekledi.

İlk teneffüs zilinin çalmasının ardından bahçeye çıkan öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde sosyal mesafeye uygun oyunlar oynadı.

Bahçelievler Gazi İlkokulu'nda da okul girişinde özel kıyafet giydirilen çocuklar arkadaşlarına kolonya ikram etti, Türk bayrağı verdi.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğretmenleri eşliğinde okula alınan çocuklara girişte balon verildi.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise çocuklarını dışarıda heyecanla bekledi.

Öğrenci velisi Yavuz Berberoğlu, AA muhabirine, çocuğunun bugün okula başladığını, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Berberoğlu, "Okulumuz hijyen konusuna dikkat ediyor, fotoğraflardan da gördük. Biz de dikkat ediyoruz, çocuğumuza gerekenleri söyledik. Şu anda korkumuz yok, inşallah hayırlısı olur, hiç kimse hastalık kapmaz." diye konuştu.

Berberoğlu, çocuğunun normalde çok geç kalktığını ama bu sabah heyecandan erkenden uyandığını kaydetti.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ulugazi İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, koronavirüs tedbirlerine uyularak sınıflara alındı.

Okul bahçelerine girmelerine izin verilmeyen veliler, çocuklarını görevlilere teslim ettikten sonra dışarıda bekleyişe geçti.

Öğretmenlerin de uzun bir aradan sonra yeniden öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadığı görüldü.

Bolu

Bolu'daki Sakarya İlkokulu'nda okul idaresi tarafından sınıflarda sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda çalışmalar yapıldı. Okula gelen personelin okul girişinde ateşi ölçüldü.

Aileleriyle okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyularak içeri alındı.

Okula maskesiz gelen öğrencilere okul personeli tarafından maske verildi.

Öğrenciler sınıflarında belirlenen oturma düzenine göre oturarak ders görmeye başladı.

Aileler ise okulun dışında çocuklarını bekleyişe geçti.

Bartın

Bartın'da, İstiklal İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından sınıflara alındı.

Okul girişinde ateşi ölçülen öğrencilere sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda bilgi verildi.

Heyecanlı olduğu görülen veliler, okul dışında çocuklarını bekledi.

Karabük

Karabük'te çocuklarını okula getiren veliler okul bahçelerine girmesine izin verilmezken, öğrencileri okul görevlileri teslim aldı.

Okul girişlerinde oluşturulan alanda öğrenciler, elleri dezenfekte edilerek ve maskeleri kontrol edilerek içeri alındı.

İlk ders zilinin çalmasının ardından okullarda eğitim başladı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, aileleriyle okula gelen öğrenciler için okul idaresince tedbirler alındı.

Okul bahçesinin girişine alınmayan veliler, çocuklarını burada görevlilere teslim etti.

Okulun girişine getirilen çocuklar, burada elleri dezenfekte edildikten sonra öğretmenlerince sınıflara alındı.

Gözyaşlarını tutamayan bazı çocuklar, görevliler ve velileri tarafından teselli edildi.

Düzce

Düzce'de Uzunmustafa İlkokulu'na aileleriyle gelen öğrenciler, ateşleri ölçülerek içeri alındı. Aileler ise okul bahçesinin dışında bekledi. Öğrenciler maske takarken sınıflara dezenfektan sıkılarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak sınıflara alındı.

Okul idarecileri ise dışarıda bekleyen aileleri uygulamalar hakkında bilgilendirdi.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı - SAKARYA/DÜZCE/

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:42 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda yüz yüze eğitim başladı - SAKARYA/DÜZCE/ - Son Dakika

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