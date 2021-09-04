Üye Girişi
Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı

04.09.2021 09:44
Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı, System.String[]

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirlerinin alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirlerinin alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Kovid-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitimin yapılacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında çalışmalar tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar paylaşılmıştı. Bu kapsamda ülke genelindeki yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon Türk lirası ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül tarihleri arasında okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verdi.

Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

Yüz yüze eğitimin devamı için aşı ve PCR testi taramaları

"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" kapsamında, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında bulundurulan maske atık kutularının günlük olarak boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

Ders saatleri azaltılmayacak

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak. Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizler açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün oldukça farklı zamanlara yayılacak ve Kovid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ziyaretçilerin, okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okula alınması gerektiğinde ise girişlerde HES kodu kontrolü yapılacak.

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı 11:13 Yargıtay, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatını boşanma sebebi saydı 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu 11:07 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu Karısına 10:55 Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti
Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu 10:48 Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır 10:09 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı 08:59 Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı
Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü 23:21 Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor 19:03 Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
11:06 50 yaşındaki vatandaş, otomobil içinde intihar girişiminde bulundu
11:04 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
10:50 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı
10:47 Camdaki Kız'ın yeni sezon fragman ve fotoğrafları yayınlandı
10:44 600 liralık borç kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
10:42 Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin
10:38 46 yaşındaki kadın, eski erkek arkadaşı darp edildikten sonra hastane önün atıldı
10:08 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
09:49 Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı
Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti         
11:15
Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti         
11:10
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor         
11:05
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi         
08:54
Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu         
19:54
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 11:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement