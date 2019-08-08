Son Dakika Haberleri: Okullardaki deprem güvenliği için 267,6 milyon avroluk kredi
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Okullardaki deprem güvenliği için 267,6 milyon avroluk kredi

2 saat önce

Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.

Okullardaki deprem güvenliği için 267,6 milyon avroluk kredi, System.String[]
Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye ilişkin kredi anlaşması bugün imzalandı.
Buna göre, Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.
Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi ile Türkiye'de deprem riski yüksek bölgelerdeki okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
Dünya Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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