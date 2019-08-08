Okullardaki deprem güvenliği için 267,6 milyon avroluk kredi
2 saat önce
Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.
Dünya Bankası Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:52 Kaynak: AA
kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.
Hazine ve Maliye
Bakanlığından yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye ilişkin kredi anlaşması bugün imzalandı.
Buna göre, Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.
Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi ile Türkiye
'de deprem riski yüksek bölgelerdeki okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
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