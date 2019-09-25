Okullardaki kazaları önlemek için iş sağlığı entegrasyonu çalışması başlatıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Zeynep Feride Olcay, okullarda fiziki güvenliğin sağlanması için alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu. Olcay, öncelik olarak okul içinde ve çevresinde risk analizi yapılması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ihmallerin ve doğacak risklerin önüne geçmek için İş Sağlığı Entegrasyonu çalışması başlattı.





Eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullardaki fiziki güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı konusu yeniden gündemde. Ağır demir kapılar, sivri bahçe ya da duvar çitleri öğrenciler için zaman tehlike oluşturabiliyor. Kazaları önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma ile okul içindeki tüm süreçlere iş sağlığı güvenliği entegrasyonu yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye'deki tüm okullar sıkı denetimden geçerek kusurlu olan noktalar tek tek düzeltiliyor.





Okullarda fiziki güvenliğin sağlanması için alınması gereken önlemleri anlatan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Zeynep Feride Olcay öncelikle okul içinde ve çevresinde risk analizi yapılması gerektiğini kaydetti.





Öğrencilerin okulun içerisinde sağlıklı ve güvenilir bir ortamda bulunabildiğini ancak okul dışına çıktıklarında araç trafiğine açık olan yerlerden geçmek zorunda kaldıklarını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Feride Olcay, "Bu tarz yerlerde araçların hızlarını kesici ekipmanlar koyulması gerekiyor. Okul içerisinde ise çocukların herhangi bir yerlerini çarpmayı önleyici sivri uçlu alanların bulunmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili koruyucu ekipmanlar bulundurulmalı. Bir acil durum ihtimaline karşı çalışmalar yapılmalı. Zaman zaman deprem ve yangınla ilgili tatbikatlar yapmak gerekiyor ki bu acil durumlar gerçekleştiği zaman öğrenciler hazırlıklı olsun" diye uyarıda bulundu.





"KAZAN DAİRESİ GİBİ YERLERE SADECE YETKİLİ PERSONEL GİRMELİ"





Kaygan zeminlerin tehlike saçtığının altını çizen Zeynep Feride Olcay, "Çocuklar çok hareketli olduğu için kayıp düşmelere karşı kaygan zeminlerle ilgili önlemler almak gerekiyor. Kaygan zeminde bir temizlik çalışması yapılacaksa bu, tenefüsün olduğu zamanlarda değil ders saatlerinde olmalı. Kaygan zeminin olduğu yere uyarı levhaları konularak o alan kapatılmalı. Acil çıkış kapısı yolunda herhangi bir engel bulunmaması gerekiyor. Kapıların mutlak suretle dışarıya doğru açılması sağlanmalıdır. Elektrik odası, jeneratör odası, kazan dairesi gibi teknik olan alanların öğrenci ve öğretmenlerin giriş çıkışları rahat olmamalı. Mutlaka kilitli ve yetkili personelin girebileceği şekilde düzenlemeler yapılmalı" şeklinde konuştu.





"OKUL BAHÇE KAPILARININ BAĞLANTILARI DOĞRU YAPILMALI"





Okul bahçe kapılarının çok ağır ekipmanlardan yapıldığı için devrilme riskine karşı doğru bağlantıların yapılıp, periyodik olarak kontrollerinin sağlanmasının gerekli olduğuna vurgu yapan Zeynep Feride Olcay, "Okul bahçelerindeki çeşitli mazgallar, foseptik çukurlar ve rögarların da periyodik kontrolerinin yapılması, kapaklarının daimi olarak kapalı tutulması bir şarttır. Yağmur suları ve kar yağışına karşı çatılardan öğrencilerin üzerine herhangi bir şey düşmesin diye önlemler alınmalı. Çatı gibi yüksekte olan yerlere çıkışı engellemek için bir kilit sistemi olması gerekiyor."