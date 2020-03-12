Okullardaki sosyal etkinliklere korona virüs engeli - Son Dakika

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Okullardaki sosyal etkinliklere korona virüs engeli
6 saat önce
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığınca iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığınca iptal edildi.
(İHA)
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