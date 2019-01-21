Okullardaki Tadilat ve Boya İşlerini Yükümlüler Yapıyor

Bartın'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Bartın'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.



Bartın Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Ebru Küçükçalık, karıştıkları suçlar yüzünden kısa süreli hapis cezası alanların, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak, kamu yararına ücretsiz çalışıp cezalarını çekebildiğini söyledi.



Adalet Bakanlığınca 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde belirlenen okullarda denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, tadilat ve temizlik işlerinin yerine getirildiğini ifade eden Küçükçalık, "Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce kamu hizmeti cezası kapsamında infazı devam eden yükümlüler, Fatih Ortaokulu'nda okulun boya, onarım ve tadilat işlerini yapmaktadır. Uygulamayla yükümlüler, günde 4 ile 8 saat çalışıyor. Bu sayede yükümlü cezasını sosyalleşerek toplum içinde çekiyor. Devlet açısından baktığınızda devlet, çeşitli kamu kurumlarda para ile yaptıracağı işleri yükümlülere ücretsiz yaptırabiliyor ve ülke ekonomisine de katkı sunulmuş olunuyor." diye konuştu.



Fatih Ortaokulu Müdürü Gazi Kula da yükümlülerin okulların sınıf ve koridorlarında çalıştığını, kısa zamanda ortaya koydukları hizmetin oldukça kaliteli olduğunu dile getirerek, "Uygulamadan memnun olduk. 900 öğrencisi bulunan okulumuzun boya, badana ve temizlik işleri ücretsiz yapılmış oluyor." dedi.

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