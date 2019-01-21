Okullardaki Tadilat ve Boya İşlerini Yükümlüler Yapıyor

MUĞLA/ Antalya ve Muğla'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yapıyor.

MUĞLA/ Antalya ve Muğla'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yapıyor.



Antalya'da yükümlülerin Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, beraberlerindeki diğer protokol üyeleriyle inceledi.



Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının hem yargılamanın hızlandırılması hem de infaz sistemiyle ilgili farklı ve çağdaş çalışmaları olduğunu belirtti.



Yeni sistemin yükümlüye günde 2 saat ücretsiz çalışarak, kamuya olan cezasını infaz etme hakkı verdiğini belirten Karaloğlu, "Bu durum, kamuya ücretsiz hizmet alma hakkının yanında yükümlüyü ailesinden koparmadan cezasını yerine getirme şansı veriyor. Toplum açısından faydalı bir uygulama, olay çocuklarımız olunca kamuya bundan daha faydalı bir hizmet olamazdı." dedi.





Başsavcı İnal da Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan iş birliği kapsamında Antalya'da Mecdude Başakıncı Ortaokulunda yükümlülerin boya, tadilat, temizlik gibi işleri ücretsiz gerçekleştirdiğini kaydetti.



Bu çerçevede Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirledikleri 26 okulda ara dönemde boya, badana, temizlik işleri yapılacağını aktaran İnal, okulları yeni döneme hazır hale getireceklerini söyledi.



"Öğrenciler tatildeyken okulları güzelleşiyor"



Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir de karıştıkları suçlar yüzünden kısa süreli hapis cezası alanların, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak, kamu yararına ücretsiz çalışıp cezalarını çekebildiğini söyledi.



Adalet Bakanlığınca 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde belirlenen okullarda denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, tadilat ve temizlik işlerinin yerine getirileceğini ifade eden Özdemir, uygulamanın Muğla ve ilçelerinde belirlenen okullarda yapılacağını ifade etti.





Muğla'da uygulama kapsamında Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulunda Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce kamu hizmeti cezası kapsamında infazı devam eden yükümlüler, okulun boya, onarım ve tadilat işlerine başladı.



Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 25 hükümlü Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokuluna geldi. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın da katıldığı etkinlikte, hükümlüler okulun duvarlarını boyadı.



Kaymakam Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 29 bin öğrenciye karne verdiklerini, öğrenciler tatil yaparken okullarının daha güzel hale getirileceğini söyledi.



Fethiye'de 74 okulun bulunduğunu, yoğunluk nedeniyle okullarda kirlenmelerin olabildiğini ifade eden Şahiner, "İlçedeki okullardaki öğrenci sayısı neredeyse Anadolu'daki bir ilçe nüfusu kadar. Bu okullarımızı nezih tutmak, sağlıklı hale getirmek hepimizin görevi. Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerle okullar daha iyi hale getirilecek." dedi.



Ortaca ve Dalaman'da 15 hükümlü çalışacak



Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ise cezanın sadece caydırıcılık değil aynı zamanda rehabilitasyon ve topluma faydalı insan yetiştirme amacı bulunduğunu dile getirdi.



Denetimli serbestlik birimlerince yükümlülere seminer, panel ve belli konularla eğitim verildiğini anlatan Eker, şöyle devam etti:



"Suçun işlenmesindeki nedenler araştırılarak onların topluma döndükten sonra faydalı insan olmalarını, meslek edinmelerini amaçlıyoruz. Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafında bu tarz okullara boya, badana ve tadilat işlemleri yapılıyor. Biz de bu süreç içerisinde okullarımıza bir katkı sağlıyorsak ne mutlu bize."



Eker, sorumluluk sahalarında bulunan Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de 15 hükümlünün okullarda yarıyıl tatilinde çalışacağını kaydetti.



Öte yandan yarıyıl tatili boyunca ilçedeki başka okullarda da tadilat ve boya işlerinin devam edeceği bildirildi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde de 9 hükümlü Bodrum Şehit Barış Akay Anaokulunu boyadı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Bodrum Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Doğan'ın da katıldığı etkinlikte, hükümlüler okulda tadilat, boya ve badana işlemi gerçekleştirdi.



Etkinlikte pasta da kesildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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