Okullardan para ve bilgisayar çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Okullardan para ve bilgisayar çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 3 okulda meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının fili ve çalıntı eşyalarını satın alan şüpheli yakalandı.

Okullardan para ve bilgisayar çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 3 okulda meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının fili ve çalıntı eşyalarını satın alan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; son bir ay içerisinde değişik tarihlerde ve gece saatlerinde Nazilli ilçesinde Atatürk Ortaokulu, 5 Eylül Ortaokulu ve 2 defa Yavuz Selim İlkokulu'ndan toplamda 4 bin 100 TL para, 6 adet laptop bilgisayar ve 1 adet cep telefonunun çalınması olaylarını araştıran polis, okullarda ve okula gidilen güzergahlarda yapılan kamera araştırması sonucu hırsızlık şüphelisinin 19 yaşındaki Ç. İ. olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı "Kamu Kurumundan Hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Ç. İ.'nin 6 adet laptop ve 1 adet cep telefonunu A.B'a sattığının tespiti üzerine, yapılan aramada tüm çalınan laptop bilgisayarlar ve cep telefonu ele geçirildi."Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan hakkında işlem yapılan A.B. gözaltına alındı. - AYDIN

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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