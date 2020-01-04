Okullardan yardım paralarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullardan yardım paralarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Okullardan yardım paralarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Çivril ilçesinde 3 ayrı okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 3 okuldan yardım için toplanan paraların bulunduğu kasadan toplam 3 bin liranın çalınması...

Okullardan yardım paralarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Çivril ilçesinde 3 ayrı okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 3 okuldan yardım için toplanan paraların bulunduğu kasadan toplam 3 bin liranın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.


Okuldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği H.D'yi (16) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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