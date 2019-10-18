Son Dakika Haberleri: Okulları değiştirilen öğrencilerin velilerinden tepki
Son Dakika Güncel Okulları değiştirilen öğrencilerin velilerinden tepki

Okulları değiştirilen öğrencilerin velilerinden tepki

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, depremde hasar gördüğü gerekçesiyle eğitime son verilen okuldaki öğrencilerin velileri, çocuklarının nakledilmek istendiği okulu beğenmediği için İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'a tepki gösterdi.

Okulları değiştirilen öğrencilerin velilerinden tepki, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, depremde hasar gördüğü gerekçesiyle eğitime son verilen okuldaki öğrencilerin velileri, çocuklarının nakledilmek istendiği okulu beğenmediği için İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'a tepki gösterdi.

Nusratiye Mahallesi'ndeki 1 Kasım İlkokulunun, 26 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan depremde hasar gördüğü tespit edildi.

Bunun üzerine okuldaki öğrencilerin başka bir okula nakledilmesine karar verildi.

Öğrenci velileri, çocuklarının nakledilmesi istenen okulu beğenmediklerini öne sürerek, o sırada okulda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'a tepki gösterdi.

Çok sayıda öğrenci velisi, okulun bahçesinde bir süre bekleyerek, Erdoğan'ın okul dışına çıkmasına izin vermedi.

Hüseyin Erdoğan, bazı velilerin araya girmesiyle bir öğretmene ait araçla okuldan ayrıldı.

Erdoğan, gazetecilerin sorularına, "Programlama yaparak, konuyu yeniden değerlendireceğiz. Burası devletin okulu, benim makam aracım da devletin aracı, burada bıraktım." yanıtını verdi.

Hüseyin Erdoğan, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk defa pizza gören Iğdırlı çocuğun sorusu duygulandırdı
Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Çiftçi, isyanını "Çok sevdim yalan oldu" şarkısıyla dile getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:58:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulları değiştirilen öğrencilerin velilerinden tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]