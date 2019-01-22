Son Dakika Haberleri: Okulları Dolaşarak Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılıyorlar

Okulları Dolaşarak Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılıyorlar

16 dakika önce

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, öğrencilere hayvan sevgisini anlattı.

Okulları Dolaşarak Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılıyorlar, System.String[]

Özel Emine Örnek Okulları'nın konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, çocuklara Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Barınağa getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının son derece sağlıklı ve steril ortamlarda karşılandığını ifade eden Yosun, tesisteki birimler hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Yosun, çocukların hayvanlarla doğru iletişim kurabilmeleri ve onları sevmeleri için öğrencileri Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne davet etti.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi personeli Veteriner Hekim Kadir Özdemir de, öğrencilere, hayvanlara çok iyi davranmaları ve hayvan bakmak istiyorlarsa mutlaka pet-shop yerine barınaklardan sahiplenmeleri konusunda önerilerde bulundu. Veteriner Hekim Özdemir, daha sonra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nden getirdikleri 'Arya' isimli labrador cinsi köpeği, sahneye çıkartarak öğrencilerin sevmelerine izin verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: Bültenler

Osmangazi Belediyesi, Güncel
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