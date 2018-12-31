Son Dakika Haberleri: Okulları Kar Nedeniyle Tatil Eden Valiye Böyle Teşekkür Etti

Okulları Kar Nedeniyle Tatil Eden Valiye Böyle Teşekkür Etti

51 dakika önce

Okulları kar nedeniyle tatil eden valiye böyle teşekkür etti Tatil haberinin ardından öğrenciler: Kamuran Valim sen adamın dibisinGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de akşam saatlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından okulların yine tatil edilmesiyle birlikte bazı öğrenciler sevinç gösterilerinde bulundu.

Okulları kar nedeniyle tatil eden valiye böyle teşekkür etti
Tatil haberinin ardından öğrenciler: Kamuran Valim sen adamın dibisin

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de akşam saatlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından okulların yine tatil edilmesiyle birlikte bazı öğrenciler sevinç gösterilerinde bulundu.
Sosyal medya hesaplarında çocuklarının tatil haberinin ardından sevinçlerini paylaşan bazı veliler ertesi günkü yılbaşı tatili nedeniyle Vali Kamuran Taşbilek'ten tüm çalışanlara da tatil yapmasını istedi.
İlkokul 3.sınıf öğrencisi Kerem Bozalan, tatil haberinin duyulmasının ardından evdeki oturma grubunun üzerinde zıplayarak Vali Kamuran Taşbilek'le ilgili şu ifadeleri kullandı: "En büyük Vali bizim Vali. Bugün de tatil, yarın da tatil. Kamuran Valim sen adamın dibisin"
Sosyal medyada hızla yayılan, çok sayıda beğeni ve paylaşım alan video izleyenlere tebessüm ettirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:59 Kaynak: İHA

Gümüşhane, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde Sarı Yelekliler Etkisi! 8 Ülkede Halk Ayaklandı Serel Yereli'den Çok Konuşulacak Bakirelik ve Lezbiyenlik İtirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in Binali Yıldırım Açıklamasını AK Parti'lilerle Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 01:50:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulları Kar Nedeniyle Tatil Eden Valiye Böyle Teşekkür Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]