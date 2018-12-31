Okulları Kar Nedeniyle Tatil Eden Valiye Böyle Teşekkür Etti
51 dakika önce
Okulları kar nedeniyle tatil eden valiye böyle teşekkür etti Tatil haberinin ardından öğrenciler: Kamuran Valim sen adamın dibisinGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de akşam saatlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından okulların yine tatil edilmesiyle birlikte bazı öğrenciler sevinç gösterilerinde bulundu.
Okulları kar nedeniyle tatil eden valiye böyle teşekkür etti
Tatil haberinin ardından öğrenciler: Kamuran Valim sen adamın dibisin
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane
'de akşam saatlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından okulların yine tatil edilmesiyle birlikte bazı öğrenciler sevinç gösterilerinde bulundu.
Sosyal medya hesaplarında çocuklarının tatil haberinin ardından sevinçlerini paylaşan bazı veliler ertesi günkü yılbaşı tatili nedeniyle Vali Kamuran Taşbilek'ten tüm çalışanlara da tatil yapmasını istedi.
İlkokul 3.sınıf öğrencisi Kerem Bozalan, tatil haberinin duyulmasının ardından evdeki oturma grubunun üzerinde zıplayarak Vali Kamuran Taşbilek'le ilgili şu ifadeleri kullandı: "En büyük Vali bizim Vali. Bugün de tatil, yarın da tatil. Kamuran Valim sen adamın dibisin"
Sosyal medyada hızla yayılan, çok sayıda beğeni ve paylaşım alan video izleyenlere tebessüm ettirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:59 Kaynak: İHA
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