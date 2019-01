Okulları Sadece Suriyeliler İçin Yapmıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yapı İşleri Daire Başkanı ve Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç, "Bu toplumda yaşayan her çocuğun gidebileceği, hem kendi çocuklarımız hem de Suriyeli ve diğer koruma altındaki topluluklar için yapıyoruz okullarımızı. Yani okulları sadece Suriyeliler için yapmıyoruz." dedi. Türkiye Delegasyonu ile MEB tarafından Dünya Bankası iş birliği ile hazırlanan Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi yerel bilgilendirme toplantısı, Elite World Europe Otel'de gerçekleştirildi.Programın açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın , İstanbul'da okul çağında 150 bin civarında çocuk bulunduğunu, bu öğrencilerin 90 bininin 2 bin 78 kurumda eğitim gördüğünü söyledi.Projeler kapsamında yapılacak 25 okulda 600 dersliğin yer alacağını ifade eden Aydın, "Bu dersliklere sığdırabileceğimiz öğrenci sayısı 24 bindir. Var olan tüm öğrencilerimizin tamamını eğitim-öğretim sürecine kazandırabilmek için 900 derslik ve 37 okula ihtiyacımız var. Bu kapsamda Sayın Valimiz başkanlığında arsa temini çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.Dünya Bankası Temsilcisi Ayşe Erkan, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 12 ilde 57 okul inşa edilmeye başlandığını ve bu okulların 6'sının İstanbul'da olacağını kaydetti."Suriyeliler konusu bu toplumun bir gerçeği"MEB Yapı İşleri Daire Başkanı ve Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç , Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,5 milyon Suriyeli sığınmacı bulunduğunu, bunların da 1,1 milyonunun eğitim çağında olduğunu söyledi.İstanbul gibi iç göçün yoğun olduğu şehirlerde, eğitim altyapısında baskı olduğunu ifade eden Oruç, Milli Eğitim Bakanlığı ve devletin ilgili kurumlarıyla çocuklara daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için yeni derslikler oluşturduklarının altını çizdi.İstanbul'da okul çağında 150 bin öğrencinin bulunduğunu bildiren Oruç, şöyle konuştu:"Öğrencileri eğitim sistemimize entegre ettik. Eğitime kazandırdığımız her çocuk, sokakta sosyal risk bağlanımında ortaya çıkacak sorunu ortadan kaldıracaktır. 2016 yılından bu yana AB imkanlarıyla MEB olarak eğitim altyapısına yönelik projeler ürettik. Toplam 475 milyonluk kaynakla, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu 19 ilimizde, 220 okul yapıyoruz. Proje tamamlandığında 5 bin 216 derslik üretmiş olacağız. Bu da 156 bin kişilik ek kapasite anlamına geliyor. İstanbul'da 25 okul yapacağız. Bunların 6 tanesinin çalışmaları başladı ve bir yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu 25 okulla 628 dersliği hizmete alacağız. Bu da 20 bin civarında ek kapasite anlamına geliyor."Kamuoyunda "Okullar sadece Suriyeliler için yapılıyor" şeklinde bir algı bulunduğuna ve bunun yanlış olduğuna dikkat çeken Oruç, "Suriyeliler konusu bu toplumun bir gerçeği. Bu toplumda yaşayan her çocuğun gidebileceği, hem kendi çocuklarımız hem de Suriyeli ve diğer koruma altındaki topluluklar için yapıyoruz okullarımızı. Yani okulları sadece Suriyeliler için yapmıyoruz. Yapacağımız yeni derslikler, eğitim altyapısı üzerindeki baskıyı azaltmak için de çok önemli." diye konuştu.