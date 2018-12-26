Okulları Tatil Edip, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı
2 saat önce
Dün sosyal medya hesabından okulların tatil edildiğini duyurarak öğrencileri sevince boğan Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.
Dün sosyal medya hesabından okulların tatil edildiğini duyurarak öğrencileri sevince boğan Sivas
Valisi Salih Ayhan
, Zara ilçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kar
tatilini sosyal medya hesabından duyuran Sivas Valisi Salih Ayhan, öğrencilerin kendisinden sosyal medyadan kar topu oynama isteği üzerine Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram
Elmas Yatılı Bölge Okulu'na gitti. Kar tatili nedeniyle günü izinli geçiren öğrencilerle öğle yemeği yiyen Ayhan, daha sonra öğrencilerle birlikte okulun bahçesine çıktı. Öğrencilerle karın tadını çıkaran Vali Ayhan, kar topu savaşına katıldı. Valinin, öğrencilerle kar eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu
Vali Ayhan, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Hepimizin gözündeki o ışığı görüyorum" dedi. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:34 Kaynak: İHA
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
David Beckham'ın Hindi Paylaşımı Yanlış Anlaşılınca Türklerin Yorumları Sosyal Medyayı Salladı
Fenerbahçe'nin İsviçreli Oyuncusu Michael Frey, Tek Başına Samandıra'da Çalışıyor
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde