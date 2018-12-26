Okulları Tatil Edip, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

Okulları tatil edip, öğrencilerle kar topu oynadı Sivas Valisi Salih Ayhan öğrencilerin sosyal medyadan kar topu oynama istediği kırmadıSİVAS - Dün sosyal medya hesabından okulların tatil edildiğini duyurarak öğrencileri sevince boğan Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde öğrencilerle kar...

Okulları tatil edip, öğrencilerle kar topu oynadı

Sivas Valisi Salih Ayhan öğrencilerin sosyal medyadan kar topu oynama istediği kırmadı



SİVAS - Dün sosyal medya hesabından okulların tatil edildiğini duyurarak öğrencileri sevince boğan Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kar tatilini sosyal medya hesabından duyuran Sivas Valisi Salih Ayhan, öğrencilerin kendisinden sosyal medyadan kar topu oynama isteği üzerine Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Okulu'na gitti. Kar tatili nedeniyle günü izinli geçiren öğrencilerle öğle yemeği yiyen Ayhan, daha sonra öğrencilerle birlikte okulun bahçesine çıktı. Öğrencilerle karın tadını çıkaran Vali Ayhan, kar topu savaşına katıldı. Valinin, öğrencilerle kar eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu

Vali Ayhan, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Hepimizin gözündeki o ışığı görüyorum" dedi.

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