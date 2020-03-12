Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın etti - Son Dakika

Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın etti

7 saat önce

Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüsüne tedbir olarak okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler otobüs firmalarına akın etti.

Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüsüne tedbir olarak okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler otobüs firmalarına akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği 'korona virüs toplantısı' 5 saat sonra sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurduktan sonra vatandaşlar otogarlara akın etti. İnegöl otogarında uzun kuyruklar oluştu. Tatil kararının ardından öğrenciler otogarlara gelerek bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok firmada biletler kısa sürede tüketti. Yoğun talep karşısında firmalar ek sefer için hazırlıklar yaparken, otogardaki kalabalık her dakika artarak devam etti. Bilet bulanlar rahat bir nefes alırken bulamayanlarsa internet üzerinde gidecekleri yerler için bilet arıyor. Yoğunluk nedeniyle birçok firmanın internet sayfasına erişim sağlanamazken firmaların telefonları kilitlendi.

Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın etti

İnegöl, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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