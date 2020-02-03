Okulların 10 Şubat'ta açılacağı Elazığ'da çadır kentlerde yaşam sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulların 10 Şubat'ta açılacağı Elazığ'da çadır kentlerde yaşam sürüyor - Son Dakika

Okulların 10 Şubat'ta açılacağı Elazığ'da çadır kentlerde yaşam sürüyor

7 saat önce

Elazığ'da 10 gün önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için kurulan çadır kentlerde yaşam tüm imkanlar kullanılarak hayatın akışı sağlanmaya çalışılıyor.

Okulların 10 Şubat'ta açılacağı Elazığ'da çadır kentlerde yaşam sürüyor, System.String[]

Elazığ'da 10 gün önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için kurulan çadır kentlerde yaşam tüm imkanlar kullanılarak hayatın akışı sağlanmaya çalışılıyor. 10 Şubat'ta okulların açılması planlanan Elazığ'da çocuklar için etkinlikler düzenleniyor.


Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri hasar gören ve yıkılan aileler için AFAD ve Kızılay tarafından 10 farklı noktada çadır kent kuruldu. Çadırlara yerleştirilen vatandaşlara 3 öğün yemek veren ve gerekli malzemelerini teslim eden ekipler, aynı zamanda ailelere 7/24 destek oluyor. Kent merkezi Kültür mahallesinde kurulan çadır kentte yaşam aynı şekilde devam ediyor. Türkiye genelinde okullar açılırken, Elazığ'da 10 Şubat'ta açılması planlandığı için çocuklar için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Diğer zamanlarda ise çocuklar parklarda oyunlar oynayarak vakitlerini geçiriyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevli olarak İstanbul'dan Elazığ'a gelen Esin Demirdağ, "Çocuklara motivasyon sağlamak, onların sosyal gelişimine katkıda bulunmak için buradayız. Bu tarz afetlerden sonra psikolojik manada destek olmak amaçlı çalışıyoruz. Eğlendirici ve düşündürücü etkinlikler yapıyoruz" dedi.


Çadırda yaşamanın zor olduğunu aktaran Umut İlter ise, ev ortamının bir başka güzel olduğunu aktardı. Çocuklarda günlerini etkinliklere katılıp, eğlenerek geçirdiklerini ifade etti. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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