Okulların açıldığı ilk gün 81 ilden 81 okula Alanya muzu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulların açıldığı ilk gün 81 ilden 81 okula Alanya muzu - Son Dakika

Okulların açıldığı ilk gün 81 ilden 81 okula Alanya muzu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Twitter hesabından öğrencilere ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönünde söz vermesi üzerine Alanya Belediye Adem Murat Yücel, " Öğrencilerimize enerji olsun diye ilk teneffüste 81 ilimizde ki 81 okulumuza mineral ve vitamin deposu olan muzlar bizden" dedi.

Okulların açıldığı ilk gün 81 ilden 81 okula Alanya muzu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Twitter hesabından öğrencilere ilk teneffüsün 40 dakika olacağı yönünde söz vermesi üzerine Alanya Belediye Adem Murat Yücel, " Öğrencilerimize enerji olsun diye ilk teneffüste 81 ilimizde ki 81 okulumuza mineral ve vitamin deposu olan muzlar bizden" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabı Twitter'dan "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" mesajının ardından birçok bölgeden öğrencilere destek gelirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de kayıtsız kalmadı.


"İlk teneffüste 81 ilimizdeki 81 okulumuza muzlar bizden "


Başkan Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla öğrencilere Alanya yöresine ait muz ikram etme sözü vererek, "Sayın Bakanım, Başlattığınız "İlk teneffüs 40 dk." uygulamasına biz de katkı koyalım istedik. Öğrencilerimize enerji olsun diye ilk teneffüste 81 ilimizdeki 81 okulumuza mineral ve vitamin deposu olan muzlar bizden" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:32 Kaynak: İHA

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