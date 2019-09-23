Okulların açıldığı ilk gün hayatını kaybeden öğretmeninin adı okulunda yaşayacak

Babanın boğazları düğümleyen sözleri: "Acım tarifsiz ama çok mutluyum"

AYDIN - Aydın'ın Karacasu İlçesi Yenice Mahallesi Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapan ve yakalandığı amansız karaciğer hastalığından kurtarılamayarak okulların açıldığı ilk gün hayatını kaybeden Ulviye Erçerman'ın adı son görev yaptığı okulda Fen Bilimleri sınıfına verildi.

Duygusal anların yaşandığı törende bir öğrencinin söylediği "Öğretmenimiz ilk derse girdiğinde söylediğine göre okuldan bizi o mezun edecekti ama olmadı. Fen bilgisi derslerini bize sevdiren öğretmenimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleri boğazları düğümledi. Baba Nuri Erçerman da meslektaşlarının kızının adını yaşatmak için yaptığı bu çalışma sebebiyle gurur duyduğunu söylerken "İyi ki böyle güzel arkadaşların var. Gurur duyuyorum. Acım tarifsiz ama çok mutluyum. Bizi yeniden hayata döndürdüler" sözleriyle gözyaşı döktü.

2015 yılından bu yana Yenice Ortaokulunda görev yapan ve 1,5 senedir tedavi gördüğü karaciğer rahatsızlığının ardından 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başladığı ilk gün hayatını kaybeden bir çocuk annesi Ulviye Erçerman için okulunda anma etkinliği düzenlendi. Kur'an tilavetinin gerçekleştirildiği törende ayrıca lokma hayrı yapıldı. Yenice Ortaokulu bahçesindeki törene ilçe protokolü ile birlikte Erçerman Ailesi de katıldı.



"Bütün öğretmenler benim için Ulviye"

Özgeçmişin okunmasının ardından Eğitim Şube Müdürü Avni Akar'ın Erçerman'ın ölüm haberini almasının ardından yazdığı şiiri okudu. Akar'ın Ulviye Erçerman anısına yazdığı bu şiir bir çerçeve haline getirilip baba Nuri Erçerman'a teslim edildi. Törenin ardından okulda Ulviye Erçerman'ın adının verildiği Fen Bilimleri sınıfının açılışına geçildi. Ulviye Öğretmen'in fotoğrafının öğretmen masasında yer aldığı sınıfta duygusal anlar yaşandı. Baba Nuri Erçerman, "İyi ki böyle arkadaşların var. Böyle müdürlerin var. Çok mutlu oldum. Kızım yaşıyormuş gibi torunumla birlikte yaşantımıza devam edeceğiz. Beni yeniden hayata döndürdüler. Bundan sonra onun bayan öğretmen arkadaşları hepsi benim için birer Ulviye" dedi.



"Bizi O mezun edecekti ama olmadı"

Ulviye Öğretmenin son öğrencilerinden, Fatma Nur Bozkurt, "O zaman 5. sınıfa geçmiştik. O ilk derse girdiğinde söylediğine göre okuldan bizi o mezun edecekti ama olmadı. Belki fen derslerini sevmemizin sebebi de oydu. Belki onun sayesinde bu kadar başarılı oldum. Çok iyi bir öğretmendi. Onu çok seviyorum" diye konuştu. Okulun girişinde merhume öğretmen Ulviye Erçerman'ın fotoğrafları ve meslektaşlarının yazdığı şiirlerden oluşan anı köşesi oluşturuldu.