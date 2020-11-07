Okulların açılması cep kolonyası satışlarını artırdı - Son Dakika

Okulların açılması cep kolonyası satışlarını artırdı

07.11.2020 16:45
Okulların açılması cep kolonyası satışlarını artırdı, System.String[]

KAYSERİ'de kolonya dükkanı işleten Hazım Büyüksimitci (50), okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile cep kolonyası satışlarında artış yaşandığını söyledi.

KAYSERİ'de kolonya dükkanı işleten Hazım Büyüksimitci (50), okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile cep kolonyası satışlarında artış yaşandığını söyledi. Büyüksimitci, "50 yıllık ömrü hayatımda ilk kez koronavirüs salgını döneminde böyle bir kolonya satışı yaptım" dedi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar, virüse karşı önlem almak için kolonya dükkanlarına yoğun ilgi gösterdi. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte bu kez cep kolonyası satışlarında artış yaşandı. Kayseri'de kolonya dükkanı işleten Hazım Büyüksimitci, "50 yıllık ömrüm hayatım boyunca böyle bir kolonya satışı yaptığımızı hatırlamıyorum. Geçen yıl bu tarihlerde satışlarımız yok denecek kadar azdı. Virüse karşı kolonya kullanımı satışlarımızı artırdı. Şimdi de yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte cep kolonyasına yoğun bir ilgi var" dedi.'GEÇEN YIL BU ZAMANLAR İŞLERİMİZ DURMA NOKTASINDAYDI?İşlerinin geçen yıl adeta durma noktasına geldiğini de anlatan Büyüksimitci, "Kolonya sektörü geçen sene bu tarihlerde en kötü zamanlarını yaşıyordu. Yeni nesil kolonyayı bilmiyordu. Pandemi ile birlikte Sağlık Bakanımızın kolonya açıklamasının hemen ardından vatandaşların kolonyaya ilgisi arttı. Pandemi ile birlikte genç nesilde kolonya ile tanıştı ve sık kullanmaya başladı. Vatandaşların virüse karşı kolonya kullanımına geçmesi satışlarımızda düzelmeye neden oldu" diye konuştu.'YÜZ YÜZE EĞİTİM İŞLERİMİZİ ARTIRDI?

Okulların yüz yüze eğitime geçmesi nedeniyle cep kolonyasına talebin arttığını da ifade eden Büyüksimitci, "Okulların eğitime başlaması ile birlikte, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz başta olmak üzere velilerimiz artık çocuklarının sırt çantalarına ya da beslenme çantalarına cep kolonyalarını da eklemeye başladı. Artık okullarda öğrenciler sık temas ettikleri yerlerden sonra cep kolonyaları ile dezenfekte ediyorlar. Bu durumda cep kolonyası olarak nitelendirdiğimiz kolonyaların satışlarının artmasına neden oldu" ifadesini kullandı.


Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okulların açılması cep kolonyası satışlarını artırdı - Son Dakika


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