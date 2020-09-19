Okulların açılmasına 2 gün kala dezenfektan çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

PAZARTESİ günü eğitime başlayacak olan okul öncesi ve ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri ilçede bulunan 21 okulu dezenfekte etti. Bu okullardan biri olan Lütfi Banat İlkokulu'nda gerçekleştirilen çalışmalar yerinde görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından itibaren eğitime kapalı olan okullar kademeli bir şekilde açılmaya başlıyor. 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri ders başı yapacak. Bu kapsamda da hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de belediyeler öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda öğrenim görmeleri için okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Bugün de İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi ekipleri ilçede yer alan 21 okul öncesi ve ilkokulda dezenfekte işlemi gerçekleştirerek eğitime hazır hale getirdi. Aynı zamanda tüm okullarda bakım onarım çalışması yapılarak okulların bütün ihtiyaçları giderildi.

"PERİYODİK DEZENFEKTE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Pandemi sürecinde ilçe genelinde Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 53 okulda dezenfekte işlemi gerçekleştirildiğini anlatan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, "Beşiktaş Belediyesi olarak bizim pandemi çalışmalarımız 11 Mart'tan bu yana aralıksız sürmektedir. Önceliğimiz okul ve evlatlarımız. Yüz yüze eğitim devam ederken Beşiktaş'ta bulunan 53 okulumuzda dezenfekte çalışmalarını bitirmiştik. Okulların yanı sıra tüm kamu kuruluşlarında, ibadethanelerde, kuaförlerde periyodik dezenfekte çalışmalarını yaptık" dedi.

"BEŞİKTAŞ 21 EYLÜL'E HAZIR"

21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimine dikkat çeken Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, "Bugün itibariyle 21 okulumuzda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Her sene tüm okullarımıza yazı yazarız. İlçe eğitim müdürlüğümüzden bize eksikliklerini bildirmelerini isteriz.Talepler doğrultusunda öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için mücadele ediyoruz. Beşiktaş Belediyesi olarak 21 Eylül'e hazırız. Okul girişleri için de maskeler, el dezenfektanlarını teslim ettik. Periyodik olarak bu çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dezenfekte işlemini sürekli biçimde yapacaklarını okullara maske ve hijyen kitleri dağıtacaklarını belirterek bundan sonraki süreçte öğrencilerin bilgisayar, tablet vb ihtiyaçlarının giderilmesi için de yoğun bir çalışma başlatacaklarını dile getirdi.

- İstanbul