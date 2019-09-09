Okulların açılmasına bir gün kala boğulan Hamza'nın okulunda hüzünlü ders başı

-Serinlemek için girdiği derede boğulan 13 yaşındaki Hamza'nın sınıfında hüzün hakim

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün, serinlemek için girdiği derede boğulan 13 yaşındaki Hamza Avil'in sınıf arkadaşları, yeni eğitim öğretim yılına hüzünlü girdi.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından 13 yaşındaki Hamza Avil'in sınıf arkadaşları, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dersinde hüzünlü ders başı yaptı. 13 yaşındaki Hamza Avil'in Vatan İlk ve Ortaokulu 8 H sınıfındaki masasına karanfil bırakan arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı. Türk bayrağı ve karanfillerin bırakıldığı sırasının boş kaldığını gören arkadaşları üzüntüden ders işleyemediklerini söyledi.

Sınıf arkadaşı Harun Tayşun, Hamza Avil'in çok değerli bir arkadaş olduğunu söyledi. Tayşun, "Çok cana yakın çok sevdiğim birisiydi onun gibi birinin bu sınıfa bir daha geleceğine inanmıyorum. Sınıfta bir şey olsa yardım ederdi, onu çok severdik, çok cana yakın biriydi, hepimiz onu çok severdik" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni İsmail Çobanoğlu da Hamza Avil'in sınıfın neşesi olduğunu ve ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldüğünü söyledi. İsmail Çobanoğlu şunları dedi:

"Hamza Avil yaklaşık 3 yıldır bizim okulumuzdaydı ve bu sene onu mezun etmeyi düşünüyorduk. Bu sınıfın sınıf başkanı, enerjisi, neşesiydi. Bu sınıfta bizim için çok şey ifade ediyordu Hamza. Gönül isterdi ki bugün onu da burada ağırlayalım. Onunla beraber başlayalım eğitim-öğretim yılına. Ama olmadı, yapacak bir şey yok. Bundan sonra elimizden gelen tek şey onu sürekli hatırlamak, her fırsatta her anımız da onu düşünmek, onu anmak. Eminim ki birçok arkadaşları da onun için çok iyi şeyler düşünüyordur. Ayrıca onun sporcu yapısı, onun enerjisi bu sınıftan birçok şey götürdü. Ama yapacak bir şey yok. Biz onun için daha güçlü kalacağız, daha iyi şeyler yapacağız. Allah ailesine sabır versin, arkadaşlarının, hepimizin başı sağ olsun."

Dün ailesi ile pikniğe giden 13 yaşındaki Hamza Avil, serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Hamza Avil'in, İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenildi.