Okulların Bakımı Yükümlülere Emanet

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı
ile Erzincan Valiliği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 66 Denetimli Serbestlik yükümlüsü, yarıyıl tatili boyunca ilimizdeki 7 okulun bakım-onarım-boya ve temizlik gibi işlerini tamamlayarak, okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazır hale getiriyorlar.
Mahkemece haklarında hapis cezası verilen kişilere, cezalarının tamamını veya bir kısmını ceza infaz kurumunda çekmek yerine denetimli serbestlik tedbiri uygulanıyor. Toplumun içinde kamuya faydalı işlerde çalışmaları sağlanacak olan hükümlülerin toplumla bütünleşmeleri ve bu uygulama ile suç işlemelerine neden olan davranışları azaltılarak, suç tekrarlarını önlenmek ve toplumun korunması hedefleniyor.
Denetimli Serbestlik kararı gereğince haklarında kamuya yararlı bir işte çalışmalarına yönelik uygulanan kararda; 66 yükümlü, 2019 yarıyıl tatilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 7 okulda bakım-onarım-boya ve temizlik gibi işlerde çalışarak, yeni bir maratona yelken açacak tüm öğrencilere temiz bir ortam hazırlayacaklar. Pilot
okul olarak seçilen Gül Celal Toraman Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
'nde ki çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı
yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik uygulanan çalışma kapsamında bir taraftan yükümlülerin topluma kazandırılması diğer taraftan da topluma bir hizmet faydası çıkartıldığını belirtti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek
ise yaptığı açıklamada; yükümlülerin, cezalarının bir kısmını kapalı ceza evi infaz kurumunda çektiklerini, cezalarının son kısmında ise iyi halleri tespit edildiği için denetimli serbestlik uygulamalarına tabi olduklarını kaydetti.
Çiçek konuşmasının devamında; "Mahkümlarımız infazın son dönemlerinde topluma faydalı, toplumdaki yer alan kurumlarla irtibatlı çalışmalar yaparak cezanın infaz sürecinin son kısmında tekrar entegrasyon sürecini yaşıyorlar. Kurumlarımız istifade ediyor. Kurumlarımıza faydalı olma fırsatı buluyoruz. Bizler istifade ediyoruz. Ceza infaz sisteminin tamamını hakkınca ikmal edilmesini sağlama fırsatı buluyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız Allah'ın izni ile devam edecek. Yaz ayında da Valiliğimiz ile yaptığımız protokol gereği gerek okullarımızda gerekse diğer kurumlarımızda bakım, onarım ve temizlik anlamında ciddi çalışmalar yapmaya talibiz. Bu konuda ki azmimiz üst seviyededir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." Diye konuştu.
Uygulanan çalışmalarda Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek'e, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş, Gül Celal Toraman Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adem Güneş
ve okul idarecileri eşlik etti. - ERZİNCAN